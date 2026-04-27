Okasa Falconara travolge il Kick Off | 7-0 e festa pre-playoff
Nell'ultima partita di campionato, l'Okasa Falconara ha sconfitto il Kick Off con un risultato di 7-0 davanti al proprio pubblico. La sfida si è conclusa con un risultato schiacciante che permette alla squadra di mantenere il quarto posto in classifica, posizionandosi favorevolmente in vista dei prossimi playoff. La partita si è svolta a Falconara, con la squadra di casa che ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine.
?? Cosa sapere Okasa Falconara batte Kick Off 7-0 a Falconara nell'ultima sfida di campionato. Il netto successo consolida il quarto posto in classifica in vista dei playoff. Con un punteggio netto di 7-0 sancito ieri sul campo, l'Okasa Falconara ha chiuso il campionato di futsal femminile con una prestazione dominante contro il Kick Off, consolidando la propria posizione al quarto posto in classifica prima dell'inizio dei playoff. Il match disputatosi a Falconara ha le giocatrici guidate da .🔗 Leggi su Ameve.eu
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