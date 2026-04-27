Okasa Falconara travolge il Kick Off | 7-0 e festa pre-playoff

Nell'ultima partita di campionato, l'Okasa Falconara ha sconfitto il Kick Off con un risultato di 7-0 davanti al proprio pubblico. La sfida si è conclusa con un risultato schiacciante che permette alla squadra di mantenere il quarto posto in classifica, posizionandosi favorevolmente in vista dei prossimi playoff. La partita si è svolta a Falconara, con la squadra di casa che ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine.