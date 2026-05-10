Nel match dei play-off scudetto, il Cmb ha sconfitto il Cagliari con un punteggio di 4-1. La squadra ospite ha segnato i primi due gol nel primo tempo, mentre nel secondo tempo ha ampliato il punteggio con altre due reti. Le giocatrici che hanno segnato sono state decisive nei momenti cruciali, contribuendo alla vittoria. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso nel campo sardo, con il Cmb che ha saputo gestire la pressione.

? Domande chiave Come ha fatto il Cmb a neutralizzare la pressione del pubblico sardo?. Chi sono le giocatrici che hanno deciso il match nei momenti chiave?. Quali sono le prossime date cruciali per la corsa allo scudetto?. Dove si giocherà la finale se il Cmb raggiungerà l'ultimo atto?.? In Breve Ramon e Renatinha segnano rispettivamente al minuto 1 e 8 per il Cmb.. Galvez Talavera segna per il Cagliari al minuto 7'52'' della gara.. Ritorno fissata per sabato 16 maggio ore 19 al PalaSaponara di Salandra.. Semifinali programmate tra il 24 e il 31 maggio 2026.. Il Cmb conquista il PalaConi di Cagliari battendo la squadra di casa con un netto 4-1 nella prima sfida dei quarti di finale play-off per lo Scudetto, disputata domenica 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Play-off Scudetto: il Cmb travolge Cagliari con un netto 4-1

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