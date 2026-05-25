Platone e l’umanità ai tempi dell’Intelligenza Artificiale

In un saggio pubblicato da Ponte alle Grazie, Simone Regazzoni analizza come le idee di Platone si confrontano con le sfide dell’Intelligenza Artificiale. Il testo combina riflessioni filosofiche con considerazioni sull’attuale sviluppo tecnologico, ponendo l’accento sulle implicazioni etiche e sociali delle nuove tecnologie. Viene esplorata la relazione tra pensiero antico e innovazione moderna, evidenziando come i concetti platonici possano contribuire a interpretare il ruolo dell’IA nella società contemporanea.

TENDENZE. Il punto di vista di Simone Regazzoni in «Platone nella Silicon Valley» (Ponte alle Grazie), saggio che unisce filosofia e attualità. L’uscita della nuova enciclica di Papa Leone, «Magnifica Humanitas», alimenta la riflessione sull’intelligenza artificiale a partire da una domanda tutt’altro che astratta: come custodire l’umano nell’epoca degli algoritmi. Mentre i nuovi strumenti accelerano la trasformazione del lavoro e del linguaggio, si sente la necessità di interrogare criticamente questa svolta su una tecnologia che non è mai neutrale. Interessante il punto di vista di Simone Regazzoni in «Platone nella Silicon Valley» (Ponte alle Grazie), saggio che unisce filosofia e attualità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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La filosofia nell'epoca dell'intelligenza artificiale

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