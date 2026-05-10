Dracula il vampiro ai tempi dell’intelligenza artificiale
Titolo: Dracula Titolo originale: Dracula Regia: Radu Jude Paese di produzione anno durata: Austria, Brasile, Lussemburgo, Romania 2025 170 min. Sceneggiatura: Radu Jude Fotografia: Marius Panduru Montaggio: C?t?lin Cristu?iu Musica: Hervé Birolini, Matei Teodorescu, Wolfgang Frisch Cast: Adonis Tan?a, Alexandra Harapu, Alexandru Dabija, Andrada Balea,?erban Pavlu, Doru Talos, Gabriel Spahiu, Ilinca Manolache, Lukas Miko, Oana Maria Zaharia Produzione: Bord Cadre Films, microFilm, Nabis Filmgroup, Paul Thiltges Distributions, RT Features, Saga Film, Samsa Film, Sovereign Films Distribuzione: Cat People, I Wonder Pictures Programmazione: Sala dell’orologio, CULT! (Lab80) Bergamo Un’immagine contemporanea vampirizzata, che fagocita sé stessa e che si fa beffe di ogni cosa, dell’autorità in primis.🔗 Leggi su Bergamonews.it
The Witch, Dracula and the Hunter – The Final Battle | Horror Short Film
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