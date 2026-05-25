Più moderna accessibile e vicina ai cittadini | la sanità di Dovadola cambia casa
A partire da mercoledì, i servizi sanitari di Dovadola si trasferiranno in una nuova sede. La modifica riguarda le attività assistenziali svolte finora nella storica struttura di via della Nazionale 16. Il cambiamento mira a rendere più moderna, accessibile e vicina ai cittadini la assistenza territoriale. La precedente sede verrà progressivamente dismessa, mentre i servizi saranno offerti nel nuovo locale, migliorando la fruibilità per gli utenti.
Un passo in avanti decisivo per la sanità di prossimità nel territorio di Dovadola. A partire da mercoledì, una parte significativa delle attività assistenziali e dei servizi sanitari, precedentemente ospitata nella storica sede di via della Nazionale 16, si trasferirà ufficialmente nei nuovi e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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