Sanità territoriale inaugurata a Brolo la nuova Casa di comunità | servizi integrati e assistenza più vicina ai cittadini

A Brolo è stata aperta una nuova Casa di comunità, parte di un progetto dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina. La struttura mira a migliorare i servizi sanitari sul territorio, offrendo assistenza più vicina alle persone e un supporto più continuo, soprattutto per i pazienti con patologie croniche. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e sanitari, che hanno sottolineato l’obiettivo di rafforzare la sanità di prossimità.

È stata inaugurata a Brolo la nuova Casa di comunità “spoke” dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, una struttura pensata per rafforzare la sanità di prossimità e garantire un’assistenza più accessibile e continuativa ai cittadini, con particolare attenzione ai pazienti cronici, ai.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Asl Umbria 2, inaugurata nuova casa di comunità: "Tappa significativa per la sanità territoriale, avvicina le cure al cittadino”Inaugurata nella mattinata del 3 marzo a Fabro, la nuova sede della Casa della Comunità che ospita i servizi territoriali, di assistenza primaria e... Sanità, inaugurata nuova Casa della Comunità: cosa c'è dentro, servizi e orariÈ stata presentata oggi, giovedì 16 aprile, la Casa della Comunità “hub” di via Assarotti 35, un edificio del'Ottocento in pieno centro città... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inaugurata la Casa della Comunità di Riva del Garda; Inaugurata la casa di comunità di Brugherio.; Sanità, inaugurata nuova Casa della Comunità: cosa c'è dentro, servizi e orari; Sanità, inaugurata la casa di comunità di via Assarotti. Per Bolzaneto apertura entro pochi giorni. Sanità nei Nebrodi, l'Asp di Messina taglia il nastro alla nuova struttura spoke di BroloIl presidio territoriale, realizzato con fondi PNRR, offre un modello di assistenza multidisciplinare rivolto a pazienti cronici e fragili. All'interno del centro operano medici di medicina generale, ... messina.gazzettadelsud.it Sesto San Giovanni, inaugurata la Casa di Comunità: Sanità più vicina ai cittadiniInaugurata la Casa di Comunità a Sesto San Giovanni: servizi sanitari, investimenti e obiettivi della riforma lombarda per una sanità più vicina. lamilano.it #PapaLeone a #Saurimo, nella visita alla casa di accoglienza per anziani, chiede di non dimenticarli e di ascoltarli "perchè custodiscono la saggezza di un popolo" x.com #PapaLeoneXIV in #Angola: "Ascoltare gli #anziani, custodiscono saggezza di un popolo" Le parole del #Papa a #Saurimo nella Casa di accoglienza per anziani: "La cura delle persone fragili è un segno molto importante della qualità della vita social - facebook.com facebook