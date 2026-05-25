Più diversità in passerella ma il corpo ideale non è cambiato in 25 anni | la ricerca di PNAS sugli standard di bellezza

Uno studio pubblicato su PNAS ha analizzato 793.199 immagini di sfilate e copertine degli ultimi 25 anni, evidenziando un aumento della diversità tra i modelli. Tuttavia, l’indicatore di bellezza legato alla magrezza è rimasto invariato nel tempo. Nonostante l’introduzione di volti e corpi più vari, la figura sottile continua a rappresentare l’ideale di bellezza predominante nel settore della moda.

Esaminando 793.199 immagini degli ultimi 25 anni tratte da sfilate e copertine, uno studio ha confermato che l'ideale della magrezza non è mai passato di moda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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