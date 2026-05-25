Più diversità in passerella ma il corpo ideale non è cambiato in 25 anni | la ricerca di PNAS sugli standard di bellezza

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Uno studio pubblicato su PNAS ha analizzato 793.199 immagini di sfilate e copertine degli ultimi 25 anni, evidenziando un aumento della diversità tra i modelli. Tuttavia, l’indicatore di bellezza legato alla magrezza è rimasto invariato nel tempo. Nonostante l’introduzione di volti e corpi più vari, la figura sottile continua a rappresentare l’ideale di bellezza predominante nel settore della moda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Esaminando 793.199 immagini degli ultimi 25 anni tratte da sfilate e copertine, uno studio ha confermato che l'ideale della magrezza non è mai passato di moda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Gli italiani, il sesso e che cosa è cambiato negli ultimi 25 anni: sale a 19 anni l'età media della prima volta per i maschi, le donne sperimentano di più il sesso a tre. Tutti i dati di un nuovo studioIl Rapporto sul piacere degli Italiani, realizzato dal Censis, analizza le trasformazioni nelle abitudini sessuali degli italiani negli ultimi 25...

La missione di Nicole, morta a 14 anni per un tumore senza cura: ha donato il suo corpo alla ricercaUna giovane ragazza di 14 anni, deceduta a causa di un tumore senza possibilità di cura, ha donato il suo corpo alla ricerca scientifica.

Temi più discussi: Più diversità in passerella, ma il corpo ideale non è cambiato in 25 anni: la ricerca di PNAS sugli standard di bellezza; La biodiversità è più vicina di quanto pensi: la tramvia diventa percorso interattivo tra natura e città; La diversità della vegetazione urbana aiuta a mantenere ambienti microbici più sani; Anna Maisetti: La mia gamba fasciata ora la esibisco in passerella come simbolo di rinascita.

Princess Isatu Hassan Bangura: Voglio portare più diversità in teatroNegli ultimi mesi, racconta, si è presa del tempo per entrare in teatro. Da spettatrice. Volevo vedere chi c’era, tra il pubblico. E ho realizzato che è molto difficile trovare anche una sola persona ... genova.repubblica.it

Velo in passerella, alla Milano Fashion Week in scena la cultura della diversitàSi chiama Halima Aden la modella diciannovenne destinata a far parlare più di chiunque altro sul significato della bellezza e della cultura in occasione dell'attesa Fashion Week milanese. Musulmana ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web