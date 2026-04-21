Una giovane ragazza di 14 anni, deceduta a causa di un tumore senza possibilità di cura, ha donato il suo corpo alla ricerca scientifica. Il giorno successivo alla sua morte, il corpo è stato trasferito a Padova, senza organizzare un funerale o una cerimonia di commiato. La decisione di donare il corpo è stata presa dalla famiglia, che ha scelto di contribuire agli studi medici.

Milano – Il suo corpo, il giorno dopo il decesso, ha preso la via di Padova. Nessun funerale. Nessuna cerimonia di addio. La volontà di continuare, piuttosto. La volontà sua e di sua madre di non desistere e di continuare a combattere la malattia, anche se in modo diverso, stavolta: non più cercando di guarire, non più affidandosi alle terapie e ai cicli di terapie, ma offrendo il proprio corpo alla ricerca, dando così aiuto e supporto ai ricercatori dell’Università di Padova perché possano fare qualche passo avanti, possano avvicinarsi alla meta, possano rendere un po’ più possibile quello che possibile non è ancora: individuare una cura. Una scelta, la donazione del proprio corpo ai fini della ricerca, non frequente in Italia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La missione di Nicole, morta a 14 anni per un tumore senza cura: ha donato il suo corpo alla ricerca

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