Più di un milione di interazioni sui social e mille bambini coinvolti | i numeri da record del festival Artevento

Notizia in breve

L’edizione 2026 del festival internazionale dell’aquilone si è appena conclusa, registrando oltre un milione di interazioni sui social e coinvolgendo circa mille bambini. La manifestazione, considerata la più antica del suo genere, si è svolta con successo, attirando numerosi partecipanti e spettatori. Durante l’evento, sono stati organizzati spettacoli e attività all’aperto, con molte famiglie presenti per ammirare le evoluzioni degli aquiloni.