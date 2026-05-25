Più di un milione di interazioni sui social e mille bambini coinvolti | i numeri da record del festival Artevento
L’edizione 2026 del festival internazionale dell’aquilone si è appena conclusa, registrando oltre un milione di interazioni sui social e coinvolgendo circa mille bambini. La manifestazione, considerata la più antica del suo genere, si è svolta con successo, attirando numerosi partecipanti e spettatori. Durante l’evento, sono stati organizzati spettacoli e attività all’aperto, con molte famiglie presenti per ammirare le evoluzioni degli aquiloni.
Si è conclusa in positivo l’edizione 2026 di Artevento, il festival internazionale dell’aquilone più longevo al mondo. La 46esima edizione – che si è svolta in collaborazione con l’Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della Cultura e con l’Università degli Studi di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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