Più di un milione di interazioni sui social e mille bambini coinvolti | i numeri da record del festival Artevento

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’edizione 2026 del festival internazionale dell’aquilone si è appena conclusa, registrando oltre un milione di interazioni sui social e coinvolgendo circa mille bambini. La manifestazione, considerata la più antica del suo genere, si è svolta con successo, attirando numerosi partecipanti e spettatori. Durante l’evento, sono stati organizzati spettacoli e attività all’aperto, con molte famiglie presenti per ammirare le evoluzioni degli aquiloni.

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Si è conclusa in positivo l’edizione 2026 di Artevento, il festival internazionale dell’aquilone più longevo al mondo. La 46esima edizione – che si è svolta in collaborazione con l’Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della Cultura e con l’Università degli Studi di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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