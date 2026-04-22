Un programma televisivo si posiziona al primo posto per numero di interazioni sui social media e al terzo per visualizzazioni dei video. La classifica, elaborata dall'azienda Sensemakers, analizza l'attività online legata ai programmi televisivi più discussi e seguiti nelle ultime settimane. I dati mostrano un’interazione elevata con il pubblico, che si traduce in una forte presenza digitale. La classifica si basa su dati raccolti da diverse piattaforme social.

Nella nuova classifica dei programmi tv più attivi sui social, elaborata da Sensemakers per Primaonline, c’è un dato che spicca su tutti: Verissimo conquista il primo posto nel ranking delle interazioni e il terzo posto per video views, confermandosi uno dei brand televisivi più forti sul fronte digitale. La classifica è relativa al mese di marzo. Il talk condotto da Silvia Toffanin continua dunque a dimostrare una solidità trasversale, capace di tradursi in engagement elevato e in una presenza costante sulle piattaforme social, anche in un contesto competitivo dominato da grandi show di intrattenimento. La graduatoria vede il primato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Verissimo vola sui social: primo per interazioni e terzo per video views

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