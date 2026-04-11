Progetto Nodus | all’Anfiteatro di Avella festa da record per oltre mille bambini
All’Anfiteatro romano di Avella si è tenuta una festa finale legata al progetto Nodus, che ha visto una partecipazione di oltre mille bambini delle scuole primarie del Mandamento baianese. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e ha coinvolto i giovani in attività organizzate nel luogo storico. La manifestazione si è svolta con un’ampia presenza di studenti e accompagnatori, creando un’atmosfera vivace e festosa.
Avella. Una grande festa finale all’Anfiteatro romano per il progetto Nodus, che si è concluso con una straordinaria partecipazione di pubblico e l’entusiasmo di oltre mille bambini delle scuole primarie del Mandamento baianese.Una giornata di celebrazione, tra spettacoli, sorrisi ed emozioni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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