Progetto Nodus | all’Anfiteatro di Avella festa da record per oltre mille bambini

All’Anfiteatro romano di Avella si è tenuta una festa finale legata al progetto Nodus, che ha visto una partecipazione di oltre mille bambini delle scuole primarie del Mandamento baianese. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e ha coinvolto i giovani in attività organizzate nel luogo storico. La manifestazione si è svolta con un’ampia presenza di studenti e accompagnatori, creando un’atmosfera vivace e festosa.