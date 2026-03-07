Gli ultimi sondaggi sul referendum Giustizia mostrano un Paese diviso, con risultati molto stretti tra chi sostiene il SÌ e chi il NO. La percentuale di favorevoli e contrari varia a seconda dell’affluenza alle urne, rendendo difficile prevedere con certezza l’esito finale. Le rilevazioni indicano un equilibrio delicato tra le due posizioni, senza un chiaro vantaggio per uno o l’altro fronte.

I sondaggi sul referendum Giustizia restituiscono l'immagine di un Paese sostanzialmente spaccato a metà: la previsione, di volta in volta, della vittoria del SÌ o della vittoria del NO non è affatto netta, ma solo di misura. Un altro dato da segnalare è che la minore affluenza avvantaggia il NO, mentre all'aumentare della partecipazione cresce la quota di elettori del SÌ. Il referendum Giustizia 2026 in breve Il 22 e 23 marzo si vota per confermare la riforma della Giustizia o, meglio, la riforma dell'ordinamento giudiziario. Si vota per: la riforma del Csm; l’equa valutazione dei magistrati; la separazione delle carriere dei magistrati; il limite alla custodia cautelare; l’abolizione del decreto Severino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Referendum Giustizia, gli ultimi sondaggi: come cambia il voto a seconda dell’affluenza

Referendum Giustizia, gli ultimi sondaggi: risultato legato all’affluenzaIl referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo si avvicina e, nonostante il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i toni...

Referendum Giustizia, nei sondaggi rischio bassa affluenza al voto: il Sì nuovamente in vantaggioA meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, il sondaggio dell'Istituto Noto mostra un'affluenza ancora sotto la metà degli elettori,...

Referendum giustizia, due sondaggi Ipsos: i NO recuperano 7 punti e se il voto fosse un ...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Giustizia.

Temi più discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; La posta in gioco del referendum sulla giustizia 2026: tre questioni che è bene conoscere; Referendum sulla giustizia, ecco le cose da sapere; Referendum. Cisl: no alle polarizzazioni. La giustizia è un’infrastruttura istituzionale fondamentale. Serve voto ampio, consapevole e informato - CISL.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Referendum giustizia, il No supera il SìReferendum giustizia 2026: affluenza prevista, sondaggi Sì e No e differenze tra elettorati tra centrodestra e centrosinistra. blitzquotidiano.it

Referendum giustizia sì o no: c’è stato il soprasso definitivo? Ecco cosa dicono gli ultimi sondaggiReferendum Giustizia, scopri le percentuali aggiornate, i possibili scenari e chi potrebbe davvero vincere il 22-23 marzo. tag24.it

IO VOTO SÌ - Referendum GIUSTIZIA Venerdì 20/3 h21 ci vediamo a COMO con Claudia Eccher, Avvocato e Componente laico del CSM e gli esponenti comaschi della Lega. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook

#ottoemezzo Referendum giustizia, scontro Bocchino-Travaglio: “Il sì vincerà, ti innervosisce”, "Non me ne può fregare di meno" x.com