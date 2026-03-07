Referendum giustizia il No avanti anche con alta affluenza secondo gli ultimi sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi di YouTrend, il fronte del No si mantiene in vantaggio nel referendum sulla giustizia, sia con bassi che con alti livelli di affluenza alle urne. La differenza tra le due opzioni rimane stabile, confermando una tendenza che si ripete negli ultimi giorni. I dati indicano che il No continua ad essere la scelta preferita dagli intervistati.

L’ultimo sondaggio YouTrend registra il No in vantaggio sia nello scenario di bassa che in quello di alta affluenza, confermando una tendenza ormai consolidata nelle ultime settimane. I numeri mostrano profonde differenze tra territori, età e orientamenti politici, suggerendo che la partecipazione al voto potrebbe giocare un ruolo decisivo nell'esito finale del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

SONDAGGI REFERENDUM GIUSTIZIA, GIOVANNI FORTI (YOUTREND): AFFLUENZA DECISIVA, IL SÌ PUÒ CROLLARE

IO VOTO SÌ - Referendum GIUSTIZIA Venerdì 20/3 h21 ci vediamo a COMO con Claudia Eccher, Avvocato e Componente laico del CSM e gli esponenti comaschi della Lega. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook

#ottoemezzo Referendum giustizia, scontro Bocchino-Travaglio: “Il sì vincerà, ti innervosisce”, "Non me ne può fregare di meno" x.com