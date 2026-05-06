Una nuova pista ciclabile attraverserà la zona di Verona Sud
Una nuova pista ciclabile attraverserà l’area di Verona Sud, offrendo un percorso dedicato ai ciclisti. La Giunta comunale ha dato il via libera alla Variante Urbanistica n. La realizzazione di questa infrastruttura mira a collegare diverse zone della città e favorire gli spostamenti in bicicletta. L’intervento prevede l’allestimento di una corsia dedicata lungo alcune strade principali dell’area.
Un nuovo itinerario ciclabile sarà a disposizione degli utenti a Verona. La Giunta comunale ha approvato la Variante Urbanistica n. 64 al Piano degli Interventi, completando l’iter amministrativo necessario alla realizzazione del tratto di percorso B20 che va da via Po a via Legnago, previsto dal.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Leggi anche: Nuova pista ciclabile per collegare zona residenziale e centro urbano: costerà 265mila euro
Leggi anche: "Prolungamento importante per cittadini e turisti": la nuova pista ciclabile di via Manin è aperta
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Verona Sud avrà una nuova pista ciclabile da via Po a via Legnago; Da via Po a via Legnago: approvata la nuova pista ciclabile che attraversa Verona Sud. Il percorso; Una nuova pista ciclabile attraverserà la zona di Verona Sud; Verona Sud, una ciclabile da 1,9 milioni disegna un nuovo asse tra via Po e via Legnago.
Approvata la nuova pista ciclabile che attraversa Verona Sud: il percorsoVerona si dota di un nuovo importante itinerario ciclabile: approvata la nuova pista ciclabile che attraversa Verona Sud. veronaoggi.it
Porto Torres, una nuova pista ciclabile in viale delle VigneUna nuova pista ciclopedonale nel centro di Porto Torres, in una delle zone pianeggianti che presentano un’ampia carreggiata, condizione favorevole per la realizzazione della infrastruttura. È ... unionesarda.it
Da via Po a via Legnago: approvata la nuova pista ciclabile che attraversa Verona Sud. Il percorso x.com
Verona Sud avrà una nuova pista ciclabile da via Po a via Legnago - facebook.com facebook