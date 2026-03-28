A Pesaro è stata inaugurata una nuova pista ciclabile che collega i quartieri di Vismara-Cattabrighe e Torraccia. L'opera, completata nel mese di marzo 2026, consente di attraversare facilmente le due zone della città in bicicletta. La pista si estende lungo una strada principale e si collega alle reti ciclabili già esistenti, migliorando i collegamenti tra le aree.

Pesaro, 28 marzo 2026 – Da oggi i quartieri di Vismara-Cattabrighe e di Torraccia saranno ancora più vicini. E’ stata infatti inaugurata questa mattina la nuova pista ciclopedonale che collega le due zone di Pesaro e che amplia la rete di oltre 100 km della Bicipolitana. Il sindaco: “Giornata storica”. Un intervento atteso da anni, come spiega anche il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani: “Oggi è una giornata storica – dice -. Inauguriamo un’infrastruttura che cambia concretamente il modo di muoversi in sicurezza in questa parte di città. Colleghiamo così il quartiere di Vismara-Cattabrighe con i servizi, attività e luoghi dello sport di Torraccia, eliminando un tratto critico che oggi costringeva pedoni e ciclisti a convivere con il traffico, spesso anche pesante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, ecco la nuova pista ciclabile che collega Vismara a Torraccia

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