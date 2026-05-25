Un nuovo set di pneumatici Pirelli P Zero R è stato sviluppato per la Porsche 911 Turbo S. La casa tedesca ha adattato il prodotto per migliorare le prestazioni su strada e in pista. Il pneumatico, progettato appositamente, sostituisce i modelli precedenti sulla vettura. La produzione e la consegna sono state avviate, con un focus sulla compatibilità con le caratteristiche tecniche dell’auto. La collaborazione tra le due aziende prosegue con l’obiettivo di ottimizzare le performance del veicolo.

Il doppio anello di congiunzione tra la pista e la strada. Come i nuovi Pirelli P Zero R sviluppati ad hoc per dare massimo grip alla Porsche 911 Turbo S più potente mai costruita. Pirelli ha sfruttato la propria esperienza nel motorsport per produrre una mescola innovativa, concepita per dare il meglio in una forbice di condizioni climatiche molto ampia. Pioggia compresa. Il battistrada specifico permette anche di ridurre i decibel provenienti dal rumore di rotolamento, per dare campo libero al rombo del 6 cilindri boxer 3.6 litri portato a 711 Cv e 800 Nm di coppia. Numeri che permettono alla 911 Turbo S serie 992.2 di bruciare lo 0–100 kmh in 2,5 secondi, di passare da 0 a 200 kmh in 8,4 secondi e di superare i 320 kmh di velocità massima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pirelli P Zero R: dal motorsport alla nuova Porsche 911 Turbo S

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