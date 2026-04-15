Un nuovo pneumatico dedicato alle supercar si prepara a portare le performance della Porsche 911 Turbo S a un livello superiore. Si tratta di una versione aggiornata del P Zero R, progettata specificamente per migliorare l’esperienza di guida. La sfida più grande nel settore delle vetture ad alte prestazioni consiste nel bilanciare potenza e maneggevolezza, offrendo un prodotto che garantisca sia velocità che precisione.

La sfida, quando si parla di supercar, non è soltanto sprigionare potenza, ma riuscire a trasformarla in controllo, precisione e piacere di guida. È su questo terreno che si inserisce il nuovo P Zero R sviluppato da Pirelli per la nuova Porsche 911 Turbo S, un pneumatico concepito per accompagnare nell’uso quotidiano una vettura estrema, senza rinunciare a quell’impronta tecnica che arriva direttamente dal mondo delle competizioni. Il risultato è una soluzione ad altissime prestazioni che prova a tenere insieme anima racing, comfort stradale ed efficienza. Un pneumatico nato per domare la 911 più potente di sempre. La nuova 911 Turbo S rappresenta il vertice della gamma e chiede al pneumatico un compito decisivo: scaricare a terra una potenza elevatissima e governarla senza sbavature.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pirelli, il nuovo P Zero R porta il motorsport sulla Porsche 911 Turbo S

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