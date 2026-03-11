Porsche | nuova supercar sopra la 911 chiude il vuoto di 10

Il team di Porsche ha annunciato il lancio di una nuova supercar che si collocherà sopra la celebre 911, segnando la fine di un'assenza di oltre dieci anni nel mercato delle vetture di alta gamma. La casa automobilistica di Zuffenhausen ha ufficialmente confermato l'inizio dello sviluppo di questo modello, senza ancora fornire dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche o sulla data di uscita.

Il vertice di Zuffenhausen ha aperto ufficialmente la porta a un nuovo modello che si posizionerebbe al di sopra della 911, colmando un vuoto durato oltre dieci anni. Michael Leiters ha confermato durante la conferenza stampa annuale l'intenzione di espandere la gamma verso segmenti ad alto margine, senza però ancora dare il via libera definitiva alla produzione. L'annuncio arriva in un momento critico per il settore automotive globale, dove le consegne totali di Porsche nel 2025 hanno subito una contrazione del 10%, attestandosi a 279.449 unità. La situazione è particolarmente complessa in Cina, con un crollo delle vendite del 26% e un calo a doppia cifra anche in Europa, causato dal ritiro forzato di modelli come il Macan a benzina, la 718 Boxster e la Cayman a causa di normative sulla cybersicurezza non ancora soddisfatte.

