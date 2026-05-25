Pioggia di petali di rose al Pantheon per la Pentecoste, il video dei Vigili del Fuoco del 2024

Notizia in breve

I vigili del fuoco hanno diffuso un video che mostra migliaia di petali di rose rosse che sono stati lanciati al Pantheon durante la celebrazione della Pentecoste. La scena si è svolta ieri nella rotonda del monumento, creando un’immagine suggestiva e colorata. La pioggia di petali ha riempito l’aria, creando un momento di grande impatto visivo nel centro storico della capitale.