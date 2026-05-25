Pioggia di petali di rose al Pantheon per la Pentecoste il video dei Vigili del Fuoco del 2024
I vigili del fuoco hanno diffuso un video che mostra migliaia di petali di rose rosse che sono stati lanciati al Pantheon durante la celebrazione della Pentecoste. La scena si è svolta ieri nella rotonda del monumento, creando un’immagine suggestiva e colorata. La pioggia di petali ha riempito l’aria, creando un momento di grande impatto visivo nel centro storico della capitale.
La solita Lagarde frena sull'Italia: “Il Patto di Stabilità non si tocca. Rispetto delle regole di bilancio” (Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2026 Migliaia di petali di rose rosse hanno invaso ieri la rotonda del Pantheon, creando uno dei momenti più suggestivi dell'anno nella Capitale. In questo video del 2024 i Vigili del Fuoco di Roma hanno lanciato dall'oculus della cupola decine di migliaia di petali rossi, che hanno fluttuato lentamente nella luce creando un suggestivo effetto di “pioggia di fuoco”. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La solita Lagarde frena sull'Italia: “Il Patto di Stabilità non si tocca. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Pioggia di petali di rose al Pantheon per la Pentecoste, il video dei Vigili del Fuoco del 2024
Notizie e thread social correlati
La pioggia di petali di rose al Pantheon: la magia della Pentecoste 2026Durante la celebrazione della Pentecoste nel 2026, il Pantheon si è riempito di petali di rosa che sono caduti dall’alto, creando un momento...
Pioggia delle rose, al Pantheon celebrata la Pentecoste con l'antico ritualeDurante la celebrazione della Pentecoste al Pantheon, si è svolto il tradizionale rituale con una pioggia di petali rossi.
Temi più discussi: Pioggia delle rose, al Pantheon celebrata la Pentecoste con l'antico rituale; Pentecoste a Roma 2026: la spettacolare pioggia di petali di rose al Pantheon; Pioggia di petali di rose rosse al Pantheon in occasione della Pentecoste - Radio Globo; Pantheon, la pioggia di petali incanta Roma: tutti in fila per vedere le rose dall’oculus.
Domenica di Pentecoste con Sant'Egidio, da Roma al Pakistan, dall'Indonesia alla Spagna. Una sola preghiera, tante lingue — come nel racconto degli Atti degli Apostoli. A Santa Maria in Trastevere, una pioggia di petali rossi è scesa dal soffitto mentre l'a facebook
I VERI ARTEFICI DELLA SPETTACOLARE PIOGGIA DI PETALI DI ROSA CHE SCENDE DALL’OCULO DEL PANTHEON NELLA DOMENICA DI PENTECOSTE? I VIGILI DEL FUOCO DI ROMA! x.com
Miglioramento abilità: Team da pioggia Body Press Goodra reddit
Immagini ipnotiche: una pioggia di petali di rosa nel Pantheon di RomaIl Pantheon ha fatto da cornice alla tradizionale pioggia di petali di rosa durante le celebrazioni della Pentecoste, andate in scena domenica ... video.corriere.it
Pioggia di petali di rose rosse nel Pantheon attraverso l'oculo centraleOgni Pentecoste, i vigili del fuoco romani (Vigili del Fuoco) scalano l'esterno della cupola del Pantheon alta 42,672 metri per far cadere migliaia di petali di rose rosse attraverso l'oculo centrale. tg.la7.it