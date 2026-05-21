La pioggia di petali di rose al Pantheon | la magia della Pentecoste 2026

Durante la celebrazione della Pentecoste nel 2026, il Pantheon si è riempito di petali di rosa che sono caduti dall’alto, creando un momento visivamente suggestivo. La cerimonia si svolge ogni anno in questa data, attirando numerosi partecipanti e visitatori. La tradizione prevede che i petali vengano rilasciati in un preciso momento della celebrazione, riempiendo l’aria di un profumo delicato. L’evento si svolge all’interno di uno dei monumenti più rappresentativi della storia religiosa e architettonica della città.

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