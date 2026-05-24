Pioggia delle rose al Pantheon celebrata la Pentecoste con l' antico rituale

Da romatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la celebrazione della Pentecoste al Pantheon, si è svolto il tradizionale rituale con una pioggia di petali rossi. La messa è stata accompagnata dall’evento, che rappresenta una tradizione antica.

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Una pioggia di petali rossi ha invaso il Pantheon. Anche quest’anno, la messa che celebra la Pentecoste, è stata accompagnata dal tradizionale rituale.Il tradizionale lancio dei petaliLa pratica simboleggia la discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e sugli Apostoli. La cerimonia è resa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Pioggia di Rose al Pantheon

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