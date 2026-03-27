Mercoledì 1 aprile alle ore 19:00 si terrà al Teatro Elsa Morante un evento dedicato alla lettura pubblica di brani di Italo Calvino, a conclusione di un laboratorio di lettura ad alta voce. La serata prevede la partecipazione di diversi lettori che proporranno estratti delle opere dell’autore, coinvolgendo il pubblico in un momento di condivisione letteraria.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il fascino della parola scritta che si fa suono e immagine torna protagonista negli spazi del Teatro Elsa Morante. Mercoledì 1 aprile, alle ore 19:00, la cittadinanza è invitata a partecipare a Leggere Calvino, una lettura pubblica che rappresenta il culmine del percorso formativo intrapreso dai partecipanti al terzo laboratorio di lettura ad alta voce. L’iniziativa, curata da Roberto Gandini e condotta dall’esperta Tiziana Scrocca, si inserisce nel solco delle attività del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, una realtà che da anni lavora sulla potenza inclusiva e comunicativa del teatro e della narrazione condivisa. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La voce delle idee: al Teatro Elsa Morante si legge Italo Calvino

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