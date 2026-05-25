Pietro Pensa sindaco di Esino Lario

Notizia in breve

Il nuovo sindaco di Esino Lario ha ottenuto il 95,15% delle preferenze, mentre il suo sfidante ha raggiunto il 4,85%. La vittoria è stata schiacciante e il risultato è stato ufficializzato dopo le elezioni comunali. L’elezione ha visto una partecipazione significativa degli elettori, con una maggioranza schiacciante a favore del candidato di “Stella Alpina”. La proclamazione è avvenuta nel corso della cerimonia ufficiale, senza altri eventi o contestazioni.