Esino Lario la lista Stella Alpina punta al bis con Pietro Pensa

Esino Lario torna alle urne il 24 e 25 maggio 2026 con la lista "Stella Alpina", che ripropone come candidato sindaco l'ingegnere Pietro Pensa, alla guida del paese dal 2015. Sul pieghevole distribuito in paese, sotto il logo del fiore alpino, campeggia lo slogan scelto per questa tornata.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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