Il sindaco di Civitanova ha annunciato di aver lasciato il suo partito e di aver aderito a un movimento guidato dal generale Vannacci. Contestualmente, ha costituito un nuovo circolo in città, consolidando così il suo ruolo nel panorama politico locale. La sua decisione ha portato alla presentazione di una candidatura per le prossime elezioni politiche, considerata da alcuni come una mossa strategica per il futuro.

Civitanova, 6 aprile 2026 – Il sindaco Fabrizio Ciarapica sceglie il generale Vannacci, fonda un circolo in città e strappa una candidatura sicura per le prossime politiche. Quella strada sbarrata con Forza Italia, il suo ex partito, gli si apre sotto le insegne del leader di Futuro nazionale. Un salto politicamente carpiato perché approda in una lista che non fa parte della coalizione che amministra Civitanova, e che a livello nazionale è in contrapposizione alle politiche del governo Meloni. Centro destra cittadino in torsione, e nelle chat interne c’è chi parla di passo indietro doveroso, che Ciarapica non farà mai. Per ora mani però pronte a depositare mozioni di sfiducia non ce ne sono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Ciarapica lascia Forza Italia e si arruola con Vannacci

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Maurizio Gasparri capogruppo al Senato di Forza Italia ha lasciato il posto a Stefania Craxi facebook

“Le misure vanno costruite con le imprese, solo così potremo sostenere i cittadini senza rallentare investimenti e crescita”. Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato. x.com