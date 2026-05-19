L'adesione sarà ufficializzata giovedì 21 maggio a Salsomaggiore Terme, durante l'evento "Guerra e Pace" Laura Ravetto lascia la Lega e va con Vannacci. Ad annunciare l'ingresso in Futuro Nazionale è stato lo stesso generale: "Accolgo con grande piacere Laura Ravetto". L'adesione sarà ufficia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Laura Ravetto lascia la Lega e va con Vannacci, generale: "Contribuirà a crescita e evoluzione di Futuro Nazionale"

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