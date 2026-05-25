Pietrangelo Buttafuoco al Teatro Goldoni

Pietrangelo Buttafuoco chiude la rassegna Fuoriserie al Teatro Goldoni di Venezia con Tre capitoli del Martirio, ovvero Dioniso, Gesù e Hosseyn, giovedì 28 maggio alle 19.00. La produzione è del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.La conferenza-spettacolo prende le mosse da un'ipotesi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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