Pietrangelo Buttafuoco e la lite con Giuli | Temo l’Occidente più di Putin

Pietrangelo Buttafuoco ha commentato la controversia con Alessandro Giuli, in relazione alla protesta sulla Russia durante la Biennale di Venezia. Buttafuoco ha affermato che Giuli, nel suo gesto, probabilmente ha agito seguendo le direttive delle autorità statali. La discussione riguarda le posizioni assunte pubblicamente durante l’evento culturale e le possibili implicazioni politiche di tali prese di posizione. La vicenda si inserisce nel quadro delle tensioni tra opinioni individuali e decisioni ufficiali.

Pietrangelo Buttafuoco dice che Alessandro Giuli, protestando per la Russia alla Biennale di Venezia, «avrà certamente obbedito alla ragion di Stato. Io ho rispettato l’istituzione e le sue regole che purtroppo pochi conoscono. E non spetta a me la consacrazione dell’uno o il dileggio dell’altro». Confermando l’amicizia tra i due già citata dal ministro, Buttafuoco dice che «Giuli è un fratello» anche se è stato assente all’inaugurazione e troverà il modo di fare visita. La nomina. Secondo Buttafuoco «tutto questo can can perché il presidente della Biennale è stato indicato da Giorgia Meloni. Fosse stato del Pd, il gran silenzio riverenziale».🔗 Leggi su Open.online

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