Audaci liberi e umani | il canto di Pietrangelo Buttafuoco nel chiaroscuro del mondo

In un panorama dominato da notizie rapide e giudizi affrettati, emerge il racconto di Pietrangelo Buttafuoco, che si distingue per la sua voce autentica e senza filtri. Il suo modo di esprimersi si contrappone alla mentalità del tempo, offrendo un punto di vista più umano e diretto. In un momento in cui la cronaca sembra spesso ridursi a rumore, le sue parole rappresentano un tentativo di ritrovare un equilibrio tra realtà e percezione.

Ci sono momenti in cui la cronaca smette di essere rumore. Momenti rari. Perché oggi siamo sommersi da parole veloci, giudizi immediati, indignazioni a scadenza. Tutto corre. Tutto brucia in poche ore. E quasi niente resta. Poi, all’improvviso, arriva una voce che obbliga a fermarsi. A pensare. È successo all’apertura della Biennale d’Arte 2026. La voce era quella di Pietrangelo Buttafuoco. Buttafuoco non parla come parlano i politici. Non cerca applausi facili. Non strizza l’occhio alle tifoserie. Usa parole antiche: libertà, civiltà, dubbio, responsabilità. Parole che oggi sembrano quasi fuori moda. E forse proprio per questo pesano di più. Chi è davvero Buttafuoco? Un intellettuale libero.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Rari… più o meno isolati…. consapevoli…. audaci…. liberi… affini…. fatti della stessa sostanza della Cultura che è Conoscenza, Arte, Diritto, Etica… esseri umani… ce n’è ancora qualcuno…. Pietrangelo Buttafuoco x.com

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