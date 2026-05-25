pierre mantoux presenta il capitolo etnico della collezione ss26

Pierre Mantoux ha presentato il nuovo capitolo etnico della collezione primavera-estate 2026. La linea combina texture ispirate alla giungla, tonalità naturali e dettagli realizzati a mano. La collezione si distingue per l’uso di materiali e tecniche artigianali, con capi che richiamano motivi e colori tipici delle ambientazioni tropicali. La presentazione si è concentrata sull’integrazione di elementi etnici nel design contemporaneo.

La nuova linea etnica di Pierre Mantoux per la SS26 unisce texture jungle, colori naturali e lavorazioni artigianali. Pierre Mantoux amplia il racconto estetico della sua collezione mare Spring?Summer 2026 con un capitolo dedicato alle suggestioni etniche, dove il design raffinato incontra il richiamo della natura primordiale. Una visione che interpreta l’eleganza con sobrietà e forza materica, confermando la vocazione del brand per un beachwear di alta qualità e dal carattere distintivo. Il cuore della linea risiede nell’uso di motivi monocolore e texture jungle, pensati per dare tridimensionalità a tessuti tecnici performanti. La palette cromatica abbraccia toni profondi e naturali: il calore della terra, la purezza del bianco, l’intensità del nero. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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