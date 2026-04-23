Pierre Mantoux reinventa il beachwear | il nero diventa icona della Spring-Summer 2026

Pierre Mantoux ha svelato la collezione Spring-Summer 2026, dedicata al beachwear nero realizzato con materiali di alta qualità e certificazioni ambientali. La linea si ispira allo stile raffinato degli anni ’60, con un tocco moderno. La collezione combina eleganza e sostenibilità, offrendo capi pensati per la stagione calda. La presentazione si concentra su dettagli di design e sulla scelta di tessuti esclusivi.

Pierre Mantoux presenta la collezione SS26: beachwear nero, materiali premium, certificazioni green e un’eleganza anni ’60 rivisitata. Pierre Mantoux, storica maison milanese simbolo di artigianalità dal 1932, firma una collezione beachwear Spring-Summer 2026 che celebra il fascino intramontabile del nero. Un viaggio estetico che richiama l’eleganza rivoluzionaria degli anni Sessanta, reinterpretata con materiali performanti e un design contemporaneo. La proposta per la prossima stagione punta su un’eleganza sobria e sofisticata: bikini e costumi interi modellanti, realizzati con tessuti opachi ad alte prestazioni capaci di scolpire la silhouette senza rinunciare al comfort.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Pierre Mantoux reinventa il beachwear: il nero diventa icona della Spring-Summer 2026 Notizie correlate Pierre Mantoux presenta la collezione Beachwear SS26Pierre Mantoux lancia la collezione beachwear SS26: anni ’60, stampe optical, materiali tecnici e fibre sostenibili. Velia PE 2026: il viaggio di stile di Pierre MantouxLa collezione Velia PE 2026 di Pierre Mantoux presenta dodici modelli ispirati alle città del mondo, tra creatività, dettagli preziosi ed eleganza... Contenuti e approfondimenti Pierre Mantoux guarda agli anni Sessanta e riscrive il beachwear primavera estate 2026Pierre Mantoux lancia il beachwear primavera estate 2026 tra stampe optical, costumi reversibili, linea Fit e materiali sostenibili. globestyles.com Pierre Mantoux: verso il centenario di collant di lussoPierre Mantoux, storico marchio di calzetteria di lusso, è oggi guidato da Patrizia Giangrossi e dalle sue figlie Chiara e Costanza Ferraris. Fondata nel 1932, l’azienda si distingue per la sua ... harpersbazaar.com