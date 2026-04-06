Pierre Mantoux presenta la collezione Beachwear SS26

Pierre Mantoux ha presentato la sua collezione di beachwear per la primavera-estate 2026. La linea include capi ispirati agli anni Sessanta, con stampe optical e l’uso di materiali tecnici. Sono stati impiegati anche tessuti sostenibili, evidenziando un’attenzione all’ambiente. La collezione si rivolge a chi cerca capi pratici e di stile, combinando influenze vintage con tecnologie moderne e scelte ecocompatibili.

Pierre Mantoux lancia la collezione beachwear SS26: anni ’60, stampe optical, materiali tecnici e fibre sostenibili. Eleganza e innovazione. Pierre Mantoux svela la nuova collezione Beachwear SpringSummer 2026, un omaggio raffinato e contemporaneo all’estetica degli anni Sessanta. Un viaggio tra geometrie optical, colori saturi e materiali innovativi che conferma la vocazione del brand per un’eleganza senza tempo, capace di fondere heritage e modernità. (Fonti: materiali stampa ufficiali) Optical Art e richiami alla Dolce Vita. Il cuore della collezione è rappresentato dalle stampe geometriche, ispirate all’Optical Art: intrecci di linee e contrasti cromatici che trasformano bikini, interi e parei in veri e propri giochi visivi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Pierre Mantoux presenta la collezione Beachwear SS26 Velia PE 2026: il viaggio di stile di Pierre MantouxLa collezione Velia PE 2026 di Pierre Mantoux presenta dodici modelli ispirati alle città del mondo, tra creatività, dettagli preziosi ed eleganza... Mandarina Duck celebra l’estate italiana con la collezione SS26Mandarina Duck presenta la collezione SS26 ispirata a Rimini e Fellini: colori sorbetto, icone rivisitate e materiali sostenibili Mandarina Duck...