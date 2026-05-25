Pierina Paganelli in aula la difesa di Dassilva prima della sentenza | Basi sulle sole parole di Manuela Bianchi

Notizia in breve

In aula, gli avvocati di Louis Dassilva hanno sostenuto che le accuse si basano esclusivamente sulle parole di una testimone. Durante l’udienza, hanno presentato le proprie argomentazioni prima della sentenza nel processo per l’omicidio di una donna avvenuto nell’ottobre del 2023. La difesa ha contestato le prove e le dichiarazioni della testimone principale, sottolineando l’assenza di elementi concreti contro il loro assistito. La discussione si è concentrata sulla mancanza di altre evidenze oltre alle testimonianze.