Pierina Paganelli in aula la difesa di Dassilva prima della sentenza | Basi sulle sole parole di Manuela Bianchi

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In aula, gli avvocati di Louis Dassilva hanno sostenuto che le accuse si basano esclusivamente sulle parole di una testimone. Durante l’udienza, hanno presentato le proprie argomentazioni prima della sentenza nel processo per l’omicidio di una donna avvenuto nell’ottobre del 2023. La difesa ha contestato le prove e le dichiarazioni della testimone principale, sottolineando l’assenza di elementi concreti contro il loro assistito. La discussione si è concentrata sulla mancanza di altre evidenze oltre alle testimonianze.

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Gli avvocati di Louis Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno parlato nell'udienza per la requisitoria della difesa nell'ambito del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nell'ottobre del 2023. Secondo i due legali, l'intero impianto accusatorio si basa sulle parole dell'ex amante di Dassilva, Manuela Bianchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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