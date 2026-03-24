Caro carburanti il taglio delle accise non basta più | il diesel vola oltre i 2 euro al litro

Il taglio delle accise sui carburanti non basta più. Complici le tensioni internazionali e in particolare la guerra in Iran, il costo di benzina e diesel continua a salire, di fatto rendendo vana la misura – secondo le opposizioni troppo soft e tardiva – che avrebbe dovuto calmierare i prezzi. Chi guida lo vede ogni giorno, semplicemente andando al distributore e facendo il ‘pieno’ che, ormai quotidianamente, sale di prezzo. Secondo l’ultima rilevazione, i prezzi tornano a correre con Eni che ha ritoccato verso l’alto il proprio listino, aumentando di 2 centesimi la benzina e di 5 centesimi il diesel. Particolarmente critica la situazione del gasolio che al self service torna a sfondare quota 2 euro al litro, a fronte del dato di ieri quando il diesel era a 1,985 euro al litro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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