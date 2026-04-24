Tra sette giorni scadrà il taglio delle accise sul gasolio, una misura che ha ridotto temporaneamente il prezzo alla pompa. Se non verrà prorogata o sostituita, il costo del carburante potrebbe aumentare, rendendolo più alto rispetto alla media europea. Il governo sta valutando le risorse disponibili per decidere se intervenire nuovamente o lasciare che il mercato segua i suoi andamenti.

Ultima settimana con i prezzi dei carburanti scontati in Italia. Il primo maggio scadrà il taglio da 24,4 centesimi al litro sulle accise di benzina e gasolio e, senza una proroga, i listini nelle stazioni di servizio tornerebbero i più alti d’Europa. Il condizionale è d’obbligo dato che mancano ancora alcuni giorni. Ma, considerando il costo dell’intervento e i margini di manovra del governo - che sta cercando fondi anche per altri interventi - un prolungamento sembra complicato. Senza, però, i prezzi tornerebbero immediatamente su. Il pagamento delle accise è immediato e, intanto, le compagnie petrolifere devono fare i conti ancora con una materia prima molto cara.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Tra una settimana scade il taglio-accise: senza interventi, gasolio più caro d’Europa

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