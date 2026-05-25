In Piemonte è scattata l’allerta rossa per il caldo estremo con temperature che nell’area di Alessandria raggiungeranno i 32°C già in giornata, mentre la Protezione Civile segnala picchi fino a 36°C per l’inizio della settimana. Il clima sta subendo una trasformazione repentina e anomala per il periodo di maggio. Un potente promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale si è spostato dal Marocco e dall’Algeria verso l’Europa centro-occidentale, arrivando a interessare zone oltre la Manica. Questa massa d’aria calda sta gonfiando una bolla termica che colpisce duramente il Piemonte, garantendo condizioni soleggiate ma estremamente afose.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte sotto la bolla termica: allerta rossa e picchi di 36°C

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italia sotto l’anticiclone: picchi di 27°C e allerta caloreIn queste ore, l’Italia si trova sotto l’effetto di un anticiclone che sta portando temperature massime di 27°C in alcune zone, tra cui Aosta e...

Piemonte sotto allerta gialla: piogge e neve colpiscono la regioneIl Piemonte si trova sotto un’allerta gialla a causa di piogge e nevicate che interesseranno gran parte della regione nella giornata di domani, 13...