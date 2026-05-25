Piemonte sotto la bolla termica | allerta rossa e picchi di 36°C

Da ameve.eu 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Piemonte è stata dichiarata allerta rossa a causa delle alte temperature. Nell’area di Alessandria si prevedono 32°C già durante la giornata, con la Protezione Civile che segnala picchi fino a 36°C all’inizio della settimana. La situazione si verifica in un contesto di ondata di caldo estremo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Piemonte è scattata l’allerta rossa per il caldo estremo con temperature che nell’area di Alessandria raggiungeranno i 32°C già in giornata, mentre la Protezione Civile segnala picchi fino a 36°C per l’inizio della settimana. Il clima sta subendo una trasformazione repentina e anomala per il periodo di maggio. Un potente promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale si è spostato dal Marocco e dall’Algeria verso l’Europa centro-occidentale, arrivando a interessare zone oltre la Manica. Questa massa d’aria calda sta gonfiando una bolla termica che colpisce duramente il Piemonte, garantendo condizioni soleggiate ma estremamente afose.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

piemonte sotto la bolla termica allerta rossa e picchi di 36176c
© Ameve.eu - Piemonte sotto la bolla termica: allerta rossa e picchi di 36°C
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Italia sotto l’anticiclone: picchi di 27°C e allerta caloreIn queste ore, l’Italia si trova sotto l’effetto di un anticiclone che sta portando temperature massime di 27°C in alcune zone, tra cui Aosta e...

Piemonte sotto allerta gialla: piogge e neve colpiscono la regioneIl Piemonte si trova sotto un’allerta gialla a causa di piogge e nevicate che interesseranno gran parte della regione nella giornata di domani, 13...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web