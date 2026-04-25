In queste ore, l’Italia si trova sotto l’effetto di un anticiclone che sta portando temperature massime di 27°C in alcune zone, tra cui Aosta e Bolzano. La Val Padana e la Sardegna sono interessate da un aumento delle temperature che può favorire il rischio di stress da calore. La giornata di sabato 25 aprile si caratterizza quindi per condizioni di tempo stabile e caldo, con alcune aree che raggiungono valori elevati per questa stagione.

? Cosa sapere L'anticiclone porta temperature di 27°C ad Aosta e Bolzano questo sabato 25 aprile.. Rischio stress da calore in Val Padana e Sardegna con picchi di 27°C.. Le temperature in Italia hanno toccato i 27°C ad Aosta e Bolzano questo sabato 25 aprile, mentre l’anticiclone stabilizza il clima su gran parte del territorio nazionale. La giornata odierna è stata caratterizzata da un regime atmosferico prevalentemente stabile. Il dominio dell’anticiclone ha favorito condizioni di serenità climatica in quasi tutta la penisola, con un aumento generalizzato dei termometri. Tuttavia, la stabilità non è stata assoluta: si sono registrate lievi perturbazioni localizzate, con una formazione di nubi basse che ha interessato specificamente la Liguria, concentrandosi nell’area compresa tra Genova e Savona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia sotto l’anticiclone: picchi di 27°C e allerta calore

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