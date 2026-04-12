Piemonte sotto allerta gialla | piogge e neve colpiscono la regione

Il Piemonte si trova sotto un’allerta gialla a causa di piogge e nevicate che interesseranno gran parte della regione nella giornata di domani, 13 aprile. La protezione civile ha emesso il livello di attenzione per rischio idrogeologico, prevedendo condizioni meteo avverse e possibili criticità sul territorio. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle indicazioni ufficiali e a mantenere comportamenti prudenti.

Il Piemonte si prepara a un peggioramento meteorologico che colpirà gran parte della regione nella giornata di domani, 13 aprile, con l’emissione di un’allerta gialla per rischio idrogeologico. Le prime piogge interesseranno già il pomeriggio e la serata di questa domenica, concentrandosi inizialmente sui settori pedemontani e sulle Alpi nord-occidentali, con possibili temporali tra il Torinese, il Vercellese e il Novarese. L’evoluzione del fronte meteo tra notte e domani. Il passaggio critico delle precipitazioni avverrà durante le ore notturne, quando i fenomeni atmosferici tenderanno a intensificarsi. L’estensione del maltempo riguarderà l’intero arco alpino e le pianure limitrofe, portando una fase di peggioramento più marcata proprio nelle zone occidentali e settentrionali della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte sotto allerta gialla: piogge e neve colpiscono la regione Leggi anche: Neve, piogge intense e acqua alta: scatta l’allerta gialla Maltempo sull’Italia: piogge intense in Toscana, neve in Piemonte e allerta meteo in molte regioniIl maltempo continua a colpire l’Italia: neve anche a bassa quota sul Torinese, dove il rischio valanghe ha portato alla chiusura del tunnel di...