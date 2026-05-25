Piemonte affluenza in calo | solo il 32,91% vota alle urne

In Piemonte, l’affluenza alle urne è scesa al 32,91%, con molti comuni che hanno registrato una partecipazione molto bassa. La percentuale di votanti è inferiore alla media nazionale. Tra i municipi con il calo più marcato, alcuni hanno visto una diminuzione significativa rispetto alle precedenti elezioni. La diminuzione della partecipazione si è verificata in tutto il territorio, con alcune aree che hanno registrato un calo più consistente rispetto ad altre.

? Domande chiave Quali comuni hanno registrato il crollo più drastico della partecipazione?. Perché l'affluenza piemontese è scesa sotto la media nazionale?. Come influirà questo silenzio elettorale sulla rappresentanza dei territori?. Dove si concentrano i cali più pesanti tra i centri abitati?.? In Breve Affluenza a Moncalieri al 26% e ad Alpignano al 28% contro i precedenti valori.. Venaria registra il 33,5% di partecipazione, valore inferiore al 39,87% della scorsa tornata.. Media nazionale al 34,5% contro il 32,91% registrato in Piemonte entro le ore 19:00.. Votazioni aperte fino alle 23:00 di lunedì 25 maggio e alle 15:00 di martedì..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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