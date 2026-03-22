Cittadini alle urne | si vota sulla riforma della giustizia Alle 19 l' affluenza oltre il 38%

Da ilgiornale.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Nord Ovest siamo sul 43,5%, al Nord Est al 43%, al Centro al 42%, Sud 31% e Isole 29,6%. Si potrà votare oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede Urne aperte a partire dalle 7 di stamani per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare 51.424.729 elettori, di cui 5.477.619 all’estero. I seggi resteranno aperti nel primo nella giornata di oggi fino alle 23, mentre domani, lunedì 23 marzo, le urne riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Essendo un referendum confermativo, non è richiesto il superamento del quorum. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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