Cittadini alle urne | si vota sulla riforma della giustizia Alle 12 l' affluenza sfiora il 15% più del doppo dell' ultimo referendum

Alle sette di questa mattina sono state aperte le urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, a cui sono chiamati a votare 51 milioni di cittadini. Alle 12, l’affluenza si aggira intorno al 15%, più del doppio rispetto all’ultimo referendum. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23 di questa sera, con l’obiettivo di coinvolgere la maggior parte possibile di elettori.

Si potrà votare oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede Urne aperte a partire dalle 7 di stamani per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare 51.424.729 elettori, di cui 5.477.619 all’estero. I seggi resteranno aperti nel primo nella giornata di oggi fino alle 23, mentre domani, lunedì 23 marzo, le urne riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Essendo un referendum confermativo, non è richiesto il superamento del quorum. Sulla scheda, di colore verde, gli elettori dovranno rispondere con un Sì o con un No al quesito "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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