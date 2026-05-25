Piazza Martiri deserta senza auto | al via il cantiere per la riqualificazione

Da questa mattina, piazza Martiri a Novara è chiusa al traffico e senza auto, mentre sono iniziati i lavori di riqualificazione. Il cantiere prevede la rimozione delle vetture e l’allestimento delle operazioni di rinnovamento dell’area centrale. La piazza, finora frequentata da veicoli, è stata liberata per consentire l’avvio delle operazioni di restyling. I lavori sono in corso e dovrebbero durare diverse settimane.

Il giorno è finalmente arrivato: da questa mattina, lunedì 25 maggio, la piazza Martiri di Novara è completamente deserta, senza alcuna auto: si sta infatti allestendo il cantiere che darà il via ai lavori di riqualificazione dell'intera area, cuore pulsante della città.Al via il cantiereIl. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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