Novara via i motori in Piazza Martiri | il cantiere parte il 25 maggio

A Novara, i lavori di rinnovamento di Piazza Martiri prenderanno il via il 25 maggio, con la chiusura al traffico della piazza e l’avvio di un cantiere che durerà diverse settimane. Durante gli scavi nel sottosuolo, potrebbero essere individuati reperti archeologici che testimoniano la storia del luogo. L’intervento prevede modifiche all’aspetto della piazza, con la rimozione dei motori e la riqualificazione dell’area. Le operazioni interesseranno le strade circostanti e coinvolgeranno i cittadini nelle fasi di realizzazione.

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? Punti chiave Come cambierà l'aspetto di Piazza Martiri dopo la chiusura al traffico?. Quali reperti archeologici potrebbero emergere durante gli scavi nel sottosuolo?. Chi si occuperà materialmente della posa delle nuove pietre decorative?. Quanto inciderà l'investimento totale sulla nuova vivibilità del centro storico?.? In Breve Appalto assegnato alla Dremar Costruzioni Generali srl di Borgomanero per 1,38 milioni di euro.. Investimento complessivo di 2,5 milioni con ribasso in gara del 23,52%.. Scavi fino a 40 centimetri con costante assistenza archeologica per proteggere i reperti.. Nuova area pedonale con alberi e fontane per migliorare vivibilità di cittadini e commercianti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novara, via i motori in Piazza Martiri: il cantiere parte il 25 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piazza Martiri, c'è ufficialmente una data: il cantiere parte il 25 maggioC'è finalmente l'ufficialità: a partire dal prossimo lunedì 25 maggio in piazza Martiri delle libertà di Novara partirà il cantiere di... Piazza Martiri, assegnato l'appalto: il cantiere sta per partireIl comune di Novara ha formalizzato l'assegnazione dei lavori per la riqualificazione di piazza Martiri della Libertà. Piazza Martiri, assegnato l'appalto: il cantiere sta per partireIl comune di Novara affida i lavori alla ditta Dremar di Borgomanero: via l'asfalto, arrivano alberi e fontane. Cosa prevede il progetto ... novaratoday.it Piazza Martiri cambia volto: addio al parcheggio, spazio per alberi e fontaneDopo decenni di discussioni, rinvii e ipotesi mai concretizzate, piazza Martiri si prepara a cambiare volto. A partire dalla prossima settimana prenderà il via il cantiere per la riqualificazione e la ... lavocedinovara.com