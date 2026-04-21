Pedonalizzazioni tocca a Piazza Bra Stop alle auto davanti alla Gran Guardia

A partire da maggio, Piazza Bra subirà modifiche alla viabilità con l'istituzione di un'area pedonale davanti alla Gran Guardia. Un'ordinanza dirigenziale impedirà ai veicoli privati di circolare nel tratto di piazza tra l’angolo di Via dei. La decisione fa parte del Piano urbano della mobilità sostenibile e mira a ridurre il traffico in quella zona. La nuova disposizione sarà efficace già dal prossimo mese.

Un'ordinanza dirigenziale trasformerà la viabilità di Piazza Bra a partire da maggio. Inquadrato nel Piano urbano della mobilità sostenibile, il provvedimento stabilisce che i mezzi privati non potranno più circolare davanti alla Gran Guardia, nel tratto di piazza compreso tra l'angolo di Via dei.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

Verona, uomo col coltello bloccato a piazza Bra: stop al delirioI carabinieri hanno bloccato e arrestato un individuo armato di coltello e in forte stato di alterazione nelle vicinanze di piazza Bra a Verona,...

F1, Russell vince la sprint davanti alle Ferrari: ora tocca alle qualificheI primi punti in palio nel weekend di gare sul tracciato di Shanghai vanno alla Mercedes di George Russell ma la sprint race non è affatto una...