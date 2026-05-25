Piano Estate | un’opportunità da non perdere per ampliare l’offerta formativa a scuola Mancano meno di due settimane alla scadenza di caricamento

Mancano meno di due settimane alla scadenza per presentare le domande di finanziamento relative al Piano Estate, previsto dal Decreto Ministeriale n. 79. Il Ministero ha aperto una nuova finestra di finanziamento che consente alle scuole di offrire attività di apprendimento e socializzazione durante le sospensioni didattiche e nel pomeriggio. L’obiettivo è ampliare l’offerta formativa, con possibilità di organizzare iniziative educative e ricreative extra orario.

Il Ministero con l’avviso relativo al Decreto Ministeriale n. 79 ha aperto una nuova finestra di finanziamento per il nuovo Piano Estate: saranno possibili occasioni di apprendimento e di socialità, nei periodi di sospensione della didattica e in orario pomeridiano. La scadenza per candidarsi alle ore 15 del 4 giugno 2026. Chiedi informazioni qui Ogni anno, al rientro dalle vacanze estive, insegnanti e dirigenti si trovano di fronte a un dato scomodo: gli studenti hanno perso una parte delle competenze acquisite durante l’anno scolastico. Questo fenomeno ha un nome preciso — Summer Learning Loss — ed è ampiamente documentato dalla ricerca internazionale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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