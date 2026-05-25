Un primario di radiologia di Piacenza, sospettato di abusi sessuali su un'infermiera dal 2015, è stato riammesso a esercitare dopo la revoca della sospensione dall'Ordine dei medici. L'indagato, che aveva trascorso sei mesi agli arresti domiciliari, ora lavora in uno studio privato. La decisione è stata comunicata dall’Ordine, che ha revocato la sospensione precedentemente applicata. La procura non ha ancora emesso nuove accuse formali.

Michieletti, dopo aver trascorso sei mesi agli arresti domiciliari, è tornato a esercitare la professione in uno studio privato. Il rientro all’attività lavorativa è stato possibile in seguito al provvedimento con cui l’Ordine dei Medici ha revocato la sospensione dall’esercizio professionale preced. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Piacenza, primario radiologia Michieletti e gli “abusi sessuali su infermiere dal 2015”, ma Ordine medici gli revoca sospensione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Accuse di abusi al primario Michieletti: almeno 8 vittime. Ma l'Ordine dei medici revoca sospensione

Notizie e thread social correlati

Piacenza, abusi sessuali su colleghe e infermiere, Ordine dei medici revoca sospensione al primarioUn primario di un ospedale è stato riabilitato dall'Ordine dei medici dopo aver subito una sospensione.

Piacenza, accuse di abusi sessuali su colleghe e infermiere, Ordine dei medici revoca sospensione al primarioA Piacenza, un primario coinvolto in accuse di abusi sessuali su colleghe e infermiere ha visto revocata la sospensione dall’Ordine dei medici.

Temi più discussi: Il primario di Piacenza e le nuove accuse di abusi sessuali: Almeno 8 vittime, 10 anni di violenze su un'infermiera. Ma l'ordine dei medici revoca la sospensione; Indagini chiuse su ex primario. Abusi a otto donne in reparto; 32 violenze in un mese e mezzo: le accuse al primario Michieletti; Piacenza, chiuse le indagini sull’ex primario Michieletti: Abusi su otto donne in reparto.

Vi ricordate il prof. Michieletti, primario di radiologia a Piacenza? Ha molestato, violentato sessualmente, decine e decine di infermiere, in preda ad impulsi incontrollabili. Ora, sia che le donne le si buttassero addosso, sia che assolutamente no, era il luminare x.com

Chiuse le indagini per violenza sessuale a carico dell’ex primario di radiologia dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Avrebbe violentato e molestato colleghe, tecniche di radiologia e infermiere di reparto per 10 anni. reddit

Piacenza, chiusa inchiesta su primario Radiologia accusato di abusi sessualiLe indagini a carico del professor Emanuele Michieletti sono terminate e adesso l’ex primario di Radiologia dell’ospedale ‘Guglielmo da Saliceto’ di Piacenza avrà venti giorni di tempo per presentare ... tg24.sky.it

Il primario di Piacenza e le accuse di abusi sessuali. Almeno 8 vittime nel reparto. Ma l'ordine dei medici gli revoca la sospensionePiacenza, chiusa le indagini preliminari sull'ex primario di Radiologia Emanuele Michieletti. Dieci ani di violenze su un’infermiera ... msn.com