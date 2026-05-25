Piacenza accuse di abusi sessuali su colleghe e infermiere Ordine dei medici revoca sospensione al primario

A Piacenza, un primario coinvolto in accuse di abusi sessuali su colleghe e infermiere ha visto revocata la sospensione dall’Ordine dei medici. Le imputazioni riguardano comportamenti come spingere le vittime contro un muro, toccamenti sotto i vestiti, palpazioni di seno e sedere, e rapporti sessuali consumati senza consenso. Le accuse sono state rese note attraverso dichiarazioni delle vittime.

«La spingeva contro il muro e poi le metteva le mani sotto i vestiti»; «Le palpava il seno e il sedere»; «Contro la volontà della vittima consumava un rapporto completo». È un vero e proprio campionario dell’orrore. Così ricco di dettagli che è difficile riportare tutto in chiaro. Per anni il primario del reparto di Radiologia dell’ospedale «Guglielmo da Saliceto» di Piacenza avrebbe trasformato il suo ufficio in una sordida alcova. Durante il normale orario di lavoro avrebbe molestato e violentato colleghe medico, tecnici di radiologia e infermiere. Ci tentava praticamente con tutte il professore Emanuele Michieletti, luminare di radiologia con decine di pubblicazioni e riconoscimenti scientifici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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