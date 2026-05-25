Le indagini sul primario dell’ospedale di Piacenza, accusato di aver commesso abusi e violenze sessuali nel reparto durante l’orario di lavoro, sono state concluse. La procura ha chiuso gli accertamenti e ora si attende l’interrogatorio dell’indagato. La decisione sul da farsi sarà presa dopo l’ascolto del medico, che potrebbe portare a ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario.

Nuovo passo in avanti, con la chiusura delle indagini, sul caso del primario di Piacenza indagato per una serie di presunte violenze sessuali consumate all’interno del reparto dell’ospedale ‘Guglielmo da Saliceto’ in città durante l’orario di servizio. L’avvocato Pietro Gabriele Roveda, che difende il medico, Emanuele Michieletti, ha spiegato: “Abbiamo ottenuto le copie del fascicolo solo venerdì scorso. Dobbiamo studiarle, predisporre memoria difensiva e valutare l’ipotesi di interrogatorio”. Secondo l’accusa, il medico avrebbe abusato del proprio ruolo apicale per trasformare il proprio ufficio in un contesto di reiterati abusi ai danni di colleghe, tecniche di radiologia e infermiere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Piacenza, legale primario accusato di abusi e violenze sessuali: “Su interrogatorio valuteremo”

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Accuse di abusi al primario Michieletti: almeno 8 vittime. Ma l'Ordine dei medici revoca sospensione

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