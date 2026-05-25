L'inchiesta sulla Radiologia di Piacenza si è conclusa con la chiusura dell'indagine sul primario. Secondo le accuse, avrebbe commesso abusi sessuali su colleghe e infermiere, alcuni dei quali sarebbero durati fino a dieci anni. Le accuse sono state formulate sulla base di testimonianze e indagini investigative. La procura ha depositato il fascicolo, che ora sarà trasmesso al tribunale competente per l'udienza preliminare.

Sono racconti dell'orrore quelle delle presunte vittime del primario di Radiologia di Piacenza che secondo la Procura avrebbe abusato di otto colleghe. "La spingeva contro il muro e poi le metteva le mani sotto ai vestiti", "la palpava", "consumava un rapporto completo senza il suo consenso". Adesso le indagini a carico del professor Emanuele Michieletti sono terminate: avrà venti giorni di tempo per presentare memorie e decidere se farsi interrogare o meno., Secondo gli investigatori avrebbe abusato di otto colleghe. Già un anno fa la telecamera nascosta nel bocchettone dell'aria condizionata aveva ripreso "32 violenze sessuali in 45 giorni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, chiusa l'inchiesta sul primario di Radiologia: abusi sessuali anche per dieci anni

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