Un ex primario è stato chiamato in tribunale per affrontare un procedimento legale legato a presunti abusi sessuali. L’indagine, avviata a Milano, riguarda un medico di 70 anni coinvolto in accuse di comportamenti inappropriati. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di segnalazioni di abusi nel settore medico. La procedura giudiziaria è in corso e si attendono le decisioni delle autorità competenti.

Dopo il fronte milanese, con l’inchiesta che ha portato il dottor Giovanni Sgroi (nella foto), 70 anni, ex primario della Chirurgia generale di Treviglio e poi Alzano Lombardo, ed ex sindaco a Rivolta d’Adda ai domiciliari per violenza sessuale (sarà in aula al tribunale di Milano il 12 maggio), ora si apre anche il fronte bergamasco. Si parla sempre di violenza sessuale aggravata dall’abuso del proprio ruolo. Titolare del fascicolo il pm Chiara Monzio Compagnoni che ha chiesto il rinvio a giudizio del medico per due dei tre episodi venuti a galla in provincia, dopo l’ordinanza della scorsa primavera, quelli rispetto a cui la prescrizione è ancora lontana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abusi sessuali. A giudizio l’ex primario

VIOLENZA SESSUALE: LA PROPOSTA DI RIFORMA ALLA RICERCA DI UN CONSENSO

Notizie correlate

Stalking e abusi sessualiTERNI Arrestato dai carabinieri un 31enne di origini albanesi, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori (stalking) e violenza sessuale,...

Abusi sessuali, non c’è conferma: assolto giovaneViolenza sessuale su una minorenne per averla indotto a praticargli un rapporto orale su una pubblica via.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Abusi sessuali. A giudizio l’ex primario; Abusi sessuali sulla figlia 13enne, chiesto il rinvio a giudizio per il padre; Melania Trump nega qualsiasi legame con gli abusi di Epstein; Avella, accusato di violenza sessuale, il perito: capace di stare in giudizio.

Abusi sessuali. A giudizio l’ex primarioDopo il fronte milanese, con l’inchiesta che ha portato il dottor Giovanni Sgroi (nella foto), 70 anni, ex primario ... ilgiorno.it

Sassari, abusi sessuali sulla figlia 13enne: il pm chiede il rinvio a giudizio per il padreSassari È un procedimento che porta con sé un carico umano molto pesante quello che ieri è entrato nell’aula del gup Sergio De Luca. Un padre (di 62 anni) è accusato di aver abusato sessualmente della ... lanuovasardegna.it

Abusi sessuali su una minorenne in reparto, paziente condannato x.com

“Perché l’ha fatto” Pablo Trincia incontra Alessandra Cuevas, che a circa nove anni fu vittima di abusi sessuali da parte del padre di due sue amiche, Enrico Perillo, vicino di casa a Portici. L’uomo assoldò poi due sicari per uccidere la madre di Alessandra, T - facebook.com facebook